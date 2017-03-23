Орлов: после Кубка конфедераций «Зенит» вернётся на «Петровский»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в интервью «Фонтанке» рассказал, что после Кубка конфедераций стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет поставлен на доработку и «Зенит» в этой связи вернётся на «Петровский».
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. При этом известно, что три матча с участием «Зенита» пройдут на стадионе до Кубка конфедераций.
Орлов, рассуждая о том, где будет играть «Тосно» в случае выхода в РФПЛ в следующем сезоне, заявил: «А где они играть хотят? Если в Новгороде, то глупость, это ж команда Ленинградской области. На „Петровском“ продолжит играть „Зенит“. Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если „Зенит“ сыграет в этом году, многое надо доделывать, это же огромная махина».