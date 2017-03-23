Албин: если у «Зенита» есть идеи о модернизации стадиона, то это вопрос к клубу

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о том, что после Кубка конфедераций стадион «Крестовский» будет отправлен на доработку, в связи с чем «Зенит» вернётся на «Петровский». Об этом ранее рассказал футбольный комментатор Геннадий Орлов.
«Стадион введён в эксплуатацию 29.12.2016 и принимает соревнования международного уровня – Кубок конфедераций 2017 года. Объект соответствует международным требованием ФИФА, это подтверждено в рамках пятого инспекционного визита, состоявшегося 27 февраля 2017 года. Если у футбольного клуба «Зенит» есть идеи, связанные с модернизацией, то это вопрос к клубу», — приводит слова Албина сайт радио «Зенит».