Агент: разговаривать по новому контракту Миланова с ЦСКА будем в апреле

Мирчо Димитров, агент полузащитника ЦСКА Георги Миланова, прокомментировал травму игрока, а также сообщил, что переговоры болгарина по новому контракту с клубом начнутся в следующем месяце. Действующее соглашение Миланова истекает в конце сезона.
«Вчера была тренировка, и Георги упал на правое колено. Получил частичное растяжение, потому что повернул немного колено. Сказали, что нельзя тренироваться 10-15 дней. Наши врачи думают, что через две-три недели Миланов вернётся. Во вторник или в среду он приедет в Москву и пройдёт дополнительное обследование.
Договорились, что по контракту будет разговаривать в апреле, ближе к началу мая. У игрока желание остаться, конечно же, есть. Ему очень нравится Москва, и он никуда не хочет уходить из ЦСКА. Думаю, что с руководством мы договоримся», – сказал Димитров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.