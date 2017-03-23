Бейи: в матче с Россией сборная Кот-д'Ивуара покажет всё, на что способна

Защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Кот-д'Ивуара Эрика Бейи на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной России спросили, кто из российских игроков запомнился ему по недавним встречам с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Мы знаем, что в сборной России играют футболисты разных клубов. Мы будем готовы, настроены показать хорошую игру. Мы покажем всё, на что способны. Нам нужно доказать, что мы одна из сильнейших сборных», — передаёт слова Бейи корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Товарищеский матч Россия — Кот-д'Ивуар состоится в Краснодаре 24 марта. Начало — в 19:00 мск.