Орлов: раз Будогосский говорит, что лишь бог мог увидеть гол «Амкару», это конец

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о руководителе департамента судейства и инспектирования РФС Андрее Будогосском.
«Он, наверное, хороший мужик. Школу сделал. Я прочитал материал о нём. Пять лет в КГБ работал. Наверное, замечательный человек. Но в российском футбольном судейском мире мало авторитетов, особенно для тренеров. Иванов Валентин – авторитет. Левников. Бутенко. Они работали на чемпионатах мира. Они были задействованы в системе ФИФА. Будогосский нигде не участвовал.
Он работал в КГБ, и он говорит: только бог мог увидеть гол „Зенита“ „Амкару“. Это конец. Это, конечно, влияет», — заявил Орлов в интервью «Фонтанке».
Будогосский, комментируя спорный момент, произошедший в матче «Амкар» — «Зенит» (1:0), заявил следующее: «Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы — блеф, не доказательства».