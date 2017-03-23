Фернандес сможет принять участие в товарищеском матче России с Кот-д'Ивуаром

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что команда Кот-д'Ивуара дала согласие на участие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в предстоящей товарищеской встрече со сборной России.
«Препятствий к его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждём от них ответа», — цитирует Мутко ТАСС.
Летом 2016 года уроженец Бразилии Фернандес получил российский паспорт. Согласно правилам ФИФА, игрок вправе выступать за новую сборную только по прошествии пяти лет проживания в стране. Пять лет, как Фернандес переехал в Россию и начал выступать за «армейский» клуб, исполнится только в мае.
Матч сборной России с командой Кот-д'Ивуара пройдёт 24 марта в Краснодаре на одноимённом стадионе, а встреча с Бельгией запланирована на 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.