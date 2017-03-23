Швейцарская прокуратура допросила Беккенбауэра по делу о мошенничестве с ЧМ-2006

Генеральная прокуратура Швейцарии допросила Франца Беккенбауэра по делу о мошенничестве с чемпионатом мира 2006 года, сообщает Associated Press со ссылкой на швейцарские власти.
Уголовное дело в отношении бывшего главы заявочного комитета чемпионата мира 2006 года и трёх других членов оргкомитета было открыто в 2015 году. Они подозреваются в мошенничестве, отмывании денег, преступной халатности и незаконном обогащении по делу, связанному с выплатой € 6,7 млн ФИФА в 2005 году.
В сентябре прошлого года в доме бывшего немецкого игрока и тренера в Австрии полиция провела обыск по поручению швейцарской прокуратуры.