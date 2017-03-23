УЕФА оштрафовал «Барселону» на € 19 тыс. по итогам матча с «ПСЖ»

УЕФА оштрафовал испанскую «Барселону» на € 19 тыс. по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Встреча состоялась 8 марта на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой сине-гранатовых со счётом 6:1.
Каталонскому клубу были предъявлены обвинения в появлении на поле болельщиков и неподобающем поведении команды (пять жёлтых карточек или более).
Кроме того, на € 38 тыс. был оштрафован «Наполи», болельщики которого в ответном домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) 7 марта использовали пиротехнику, лазерную указку и бросали посторонние предметы. Также на стадионе были заблокированы лестницы.