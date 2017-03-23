Самедов: мне не понятно такое отношение фанатов «Локо» после 8 лет службы клубу

Самедов проводил свой первый матч против «Локомотива» после того, как прошлой зимой перебрался из этой команды в «Спартак». Фанаты «железнодорожников» на протяжении встречи скандировали «Самедов — пёс!» в адрес игрока.
«Ожидал ли, что болельщики «Локо» встретят не очень тепло? Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще, мне, если честно, не понятно такое отношение… Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.
Что касается новости о том, что якобы раньше в моём ресторане предоставлялась скидка в 10% владельцам клубных карт «Локомотива», а теперь она не действует, то это абсолютно бредовая информация», — цитирует Самедова «Спорт-экспресс».
32-летний футболист выступал в составе «Локомотива» с 2005 по 2008 год и с 2012-го по 2017-й.
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