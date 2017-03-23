Мутко — о проблеме судейства в РФПЛ: нам просто всем надо успокоиться

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сказал, что клубы российской Премьер-Лиги играют на свою аудиторию в вопросе судейства. Также Мутко выразил мнение, что российскому футболу не хватает авторитетных арбитров с имиджем.
«Здесь есть немного лукавства: игроки, тренеры, менеджеры играют перед своей аудиторией. Когда тебе плохо, можно найти какой-то внешний фактор. Игра идёт 90 минут, и надо исходить из того, что судья такой же живой человек, как и игроки, которые иногда промахиваются с метра. Судья — такой же субъект футбола, как игроки, болельщики, тренеры.
Иногда ты смотришь матч, и комментатор уверенно говорит: в этом моменте был пенальти, потом собираются специалисты и ничего не находят, а уже миллионы людей услышали комментатора. Нам просто всем надо успокоиться, более уважительно друг к другу относиться, все нервничают — руководители судейства, болельщики, но, ещё раз скажу, по хартии судейства, к которой присоединился РФС, мы должны гарантировать качественное, объективное и независимое судейство, и мы этим курсом будем следовать, пять месяцев этим уже занимаемся. Уже нервничают руководители, кто-то бросает заявление, не все такое давление выдерживают. Мы на это реагировать не будем, но попытаемся стабилизировать ситуацию.
Поймите, я всей душой на стороне судей, но надо сказать, что в этом вопросе мы немного потеряли — у нас нет имиджа, образа судьи. У судей должен быть имидж, а мы некоторых не можем идентифицировать, понимаете. У нас судят сегодня так, а завтра иначе, Коллина порой много ошибался, но он судил по одной линии. Вспомните Игоря Егорова, все знали, что если он ошибался, это непредвзятая ошибка. Он был уверенный, авторитетный, нам такие нужны. Сейчас у нас лучший судья, наверное, Алексей Николаев, у которого есть свой имидж, и нам нужно, чтобы было 5-10 топовых судей. И, конечно, надо запустить систему подготовки.
Я знаю, что все нервничают. Нам просто нужно перед стартом десяти оставшихся туров сесть с клубами за круглый стол и спокойно поговорить. Надо понимать, какую роль мы отводим судейству, какую — календарю. Календарь они сами принимают, понимаете, то есть получается парадоксальная ситуация: сами принимаем — сами критикуем», — цитирует Мутко ТАСС.