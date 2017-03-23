М. Думбия: с таким составом тульский «Арсенал» может остаться в РФПЛ

Полузащитник тульского «Арсенала» Мусса Думбия, который перебрался в команду на правах аренды из «Ростова» прошлой зимой, выразил мнение, что клуб может решить задачу на сезон по сохранении прописки в РФПЛ.
«До прихода в «Арсенал» я следил за командой. Здесь много талантливых и способных футболистов. Моё мнение, что при наличии такого состава команда не должна спуститься ниже. Сейчас конкуренция в атаке возросла. Мне кажется, если всё пойдёт таким образом, то мы сможем решить задачу и остаться в Премьер-Лиге», — цитирует Думбия «Тульская служба новостей».
После 20 туров РФПЛ «Арсенал» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, отставая на одно очко от зоны переходных игр и на пять баллов от спасительного 12-го места.