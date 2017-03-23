«Эвертон» определился с местом для строительства нового стадиона

«Эвертон» согласовал с городским советом место для возведения нового стадиона, сообщает пресс-служба ливерпульского клуба.
После долгих попыток найти место для постройки арены клуб договорился с хозяевами земельного участка в районе Брамли-Мур Док на берегу реки Мерси. Стоимость строительства арены составит € 350 млн. Ранее сообщалось, что вместимость арены составит около 55 тыс. зрителей.
«Эвертон» проводит домашние матчи на стадионе «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году и вмещает 40 тыс. зрителей.