Маркетти: как шары могут быть нагретыми или холодными? Это невозможно

Директор Союза европейских футбольных ассоциаций по проведению соревнований Джорджио Маркетти прокомментировал версию о том, что при жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов УЕФА использует нагретые шары, благодаря чему можно заранее знать, какой именно шар вытягивать из корзины.
«Как шары могут быть нагретыми или холодными? Это невозможно. Учитывая ту категорию игроков, которых мы приглашаем на жеребьёвку, я бы никогда не попросил кого-то сделать что-то, что было бы нечестным при выборе шара. Это шутка», – приводит слова Маркетти Marca.