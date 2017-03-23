Буффон: возможно, в своём последнем матче ударю соперника головой, как Зидан

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуджи Буффон в шутку сообщил, что в своём последнем матче в карьере может нанести удар головой сопернику и получить красную карточку. Именно таким образом завершил карьеру экс-хавбек сборной Франции Зинедин Зидан в проигранном финальном матче чемпионата мира 2006 года против Италии (1:1, по пенальти – 3:5).
«Как я представляю себе свой последний матч в карьере? Может быть, ударю кого-нибудь головой на поле, как это сделал в своём последнем матче Зидан. Но до того как думать о последнем матче в карьере, сборной Италии нужно попасть на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России. Возможно, именно на этом турнире проведу свой последний матч в карьере. У меня всё ещё есть время подумать над этим», — цитирует Буффона Sky Sport Italia.