Р. Карлос: Роналду — номер один, и с ним Португалия может выиграть ЧМ-2018

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил мнение, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду способен принести сборной Португалии победу на ЧМ-2018. В 2016 году португальцы выиграли чемпионат Европы.
«Роналду — номер один. У него немного изменился игровой стиль, но он по-прежнему чрезвычайно важная фигура в „Реале“ и сборной Португалии. Такого футболиста хотела бы иметь любая команда мира. С ним португальцы могут одержать ещё одну громкую победу — выиграть мировое первенство в России. Что касается Неймара, то его время ещё придёт. Он уже начинает навязывать борьбу Роналду и Месси», — приводит слова Роберто Карлоса L'Equipe.