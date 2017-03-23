Президент «Реала» Перес: дуэт Бензема и Мбеппе? Всё возможно

Президент «Реала» Флорентино Перес хорошо отозвался о нападающем мадридской команды Кариме Бензема, а также оценил возможность перехода в стан «сливочных» нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован не один европейский топ-клуб, в том числе «Реал».
«Карим – это смесь Зидана и Роналдо. Он лучший девятый номер в мире. Убеждён, что он останется. Сейчас мы не ведём переговоры о продлении контракта, если бы это зависело от меня, я бы оставил его в «Реале» на протяжении всей его спортивной жизни. Я им очень доволен, у него образцовое поведение.
Дуэт Бензема и Мбаппе? Всё возможно, но в это время сезона я не хочу говорить об этом", — цитирует Переса AS со ссылкой на Radio Montecarlo.