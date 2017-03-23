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Мутко: Акинфеев – это целая эпоха и лицо российского футбола

23 марта 2017, четверг. 23:03. Футбол
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о голкипере ЦСКА и сборной России Игоре Акинфееве, а также сообщил о намерении связаться с клубами РФПЛ по поводу более бережного отношения к игрокам национальной команды.

«Что касается назначения Игоря Акинфеева капитаном сборной, то здесь нет никаких сомнений. Я могу только высказать одобрение и пожелать ему удачи. Игорь — это лицо российского футбола. Я в связи с этим только рад. Можно ли его назвать легендарным? Знаете, человек ещё продолжает свою карьеру, так что, наверное, так говорить преждевременно. Если мы говорим о вратарском цехе, легендарный у нас Лев Яшин, мы поддержали выпуск книги о нём. Игорь — это целая большая эпоха, но пока он действующий игрок, это один из лучших спортсменов нашей страны.

Что касается здоровья футболистов, то это ответственность и клубов, и тренерского штаба сборной, и самих игроков. Сейчас я приводил пример ребятам про Сергея Устюгова: ты профессиональный спортсмен и должен слушать свой организм. У Артёма Дзюбы было повреждено колено ещё осенью, он уехал в клуб и начал играть, я этого не понимаю — он тоже должен был сказать «стоп». Впереди Кубок конфедераций, надо убрать все эти болячки, нам нужны исключительно здоровые игроки. Наш медицинский штаб свяжется со всеми клубами, даст рекомендации, я поговорю с руководителями клубов, чтобы было более бережное отношение. То есть надо сначала лечить человека, а потом выпускать на поле.

Дзюба — классный игрок, мы все хотим, чтобы он играл, и, надеюсь, он тоже хочет выступить на домашних турнирах, но надо более бережно относиться. А то сейчас можно выйти на уколах, а потом вылететь на три-четыре месяца», — цитирует Мутко пресс-служба РФС.
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Артём Дзюба Виталий Мутко Игорь Акинфеев Лев Яшин Сергей Устюгов Кубок конфедераций Травмы — футбол ЧМ-2018
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