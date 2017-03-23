Лучший бомбардир «РБ Лейпциг» Вернер выбыл по крайней мере на две недели

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, дебютировавший в сборной Германии в товарищеском матче с командой Англии (1:0), выбыл из строя из-за травмы. В прошедшей встрече 21-летний форвард получил повреждение подколенного сухожилия и пропустит предстоящую в воскресенье игру отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Азербайджана.
Как сообщает Deutsche Welle, ожидается, что Вернер пропустит как минимум две недели. Его травма вызвала разочарование у наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхюттля.
«Это катастрофа потерять такого игрока на данном этапе сезона», — заявил наставник второй команды Бундеслиги.
Вернер в 24 матчах немецкого чемпионата забил 14 голов и занимает четвёртую строчку в списке бомбардиров.