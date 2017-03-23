Уругвай – Бразилия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 02:00

В пятницу, 24 марта, в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» состоится матч квалификации чемпионата мира 2018 года в южноамериканской зоне между сборными Уругвая и Бразилии.
Встреча начнётся в 02:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай — Бразилия.
Ранее друг с другом команды встречались 78 раз. 34 раза победу праздновали футболисты сборной Бразилии, 23 матча завершилось вничью и 21 раз сильнее оказывались игроки сборной Уругвая. Последняя встреча между ними состоялась в марте 2016 и завершилась вничью со счётом 2:2.
В таблице группового раунда квалификации Уругвай (23 очка) располагается на втором месте, а Бразилия (27 очков) — на первом.