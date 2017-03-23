На встрече Мутко со сборной России была затронута тема судейства в РФПЛ

В четверг, 23 марта, в расположении сборной России, которая ведёт в Краснодаре подготовку к контрольному матчу с командой Кот-д'Ивуара, побывал заместитель председателя правительства Российской Федерации, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Вместе с генеральным директором РФС Александром Алаевым и президентом Российской футбольной Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным он встретился с тренерским штабом и футболистами сборной перед вечерним теоретическим занятием.
«Виталий Мутко затронул в беседе целый ряд тем, включая ближайшие контрольные матчи, предстоящий летом Кубок конфедераций и в следующем году — чемпионат мира по футболу, судейство в РФПЛ, имиджевую составляющую российского футбола и многие другие. Президент РФС пожелал игрокам и тренерам удачи, пообещав и в дальнейшем оказывать национальной команде поддержку и всестороннее содействие», — говорится на официальном сайте РФС.