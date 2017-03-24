Сын Патрика Клюйверта: равняюсь на Роналду, но мечтаю играть в «Барселоне»

Полузащитник «Аякса» Джастин Клюйверт, который является сыном известного в прошлом голландского нападающего Патрика Клюйверта, поделился своими планами на будущее. На прошлой неделе футболист забил свой первый гол за «Аякс».
«Я равняюсь на форварда «Реала» Криштиану Роналду. Не только из-за его футбольного мастерства, но также и из-за того, как он ведёт себя в жизни, как питается и усердно тренируется. Для меня он является примером. Однако клубом моей мечты является «Барселона». Лет через семь хотел бы играть за каталонскую команду. Однако до этого также хотел бы поиграть и в чемпионате Англии. Мне очень нравится английская Премьер-лига.
Слухи о моём переходе в «ПСЖ», в руководстве которого работает мой отец? Об этом мы с ним даже не говорили. Конечно, иногда шутим по этому поводу, но не более», — цитирует Джастина Goal.