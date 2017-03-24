Неймар: Коутиньо прекрасно вписался бы в состав «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар отметил, что хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, с которым он вместе выступает за сборную Бразилии.
«Кого бы я взял в «Барселону» из английской Премьер-лиги? Филиппе Коутиньо. На мой взгляд, он прекрасно вписался бы в состав «Барселоны», — приводит слова Неймара Daily Mail.
В текущем сезоне чемпионата Англии Коутиньо провёл 22 матча, отметившись 6 голами и 5 результативными передачами. В конце прошлого года ходили слухи о серьёзном интересе сине-гранатовых к Филиппе.