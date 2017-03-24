Модрич: считаю сборную Украины главным соперником Хорватии в квалификации

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Украины. Встреча состоится 24 марта в Загребе, начало — в 22:45 мск. Хорваты лидируют в группе I, имея в активе 10 очков, а Украина идёт на втором месте, набрав на два балла меньше.
«Мы очень ждём завтрашней игры. Присутствие публики очень важно. Нам нужно, чтобы болельщики были с нами не только в те моменты, когда всё будет идти гладко, но и в трудные минуты. Нам очень нужна поддержка. О сборной Украины могу сказать только самые лучшие слова. Сейчас это команда с добротной игрой, и именно эту сборную я считаю нашим главным соперником в квалификации.
Мы не очень много говорили об Украине в последнее время. Несомненно, это сильная команда с лидерами в лице Ярмоленко и Коноплянки. Что же касается сильных и слабых сторон, то это мы оставим внутри команды, чтобы использовать завтра на поле», — отметил Модрич, который также поделился мнением о главном тренере сборной Украины Андрее Шевченко.
«Безусловно, это великий игрок и один из лучших нападающих Украины. Как по мне, он делает правильную работу в роли тренера сборной, и сейчас его задача — обыграть Хорватию. Завтра посмотрим, как это можно сделать», — приводит слова хавбека интернет-издание Sportarena.com.