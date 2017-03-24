Стадион «Севильи» наказали за оскорбления фанатов в адрес Рамоса

Федерация футбола Испании приняла решение наказать «Севилью» частичным закрытием трибун на домашнем стадионе за агрессивное поведение болельщиков команды во время ответного матча 1/8 финала Кубка страны против «Реала» (3:3), который состоялся 12 января, сообщает пресс-служба клуба.
Защитник «Реала» Серхио Рамос, ставший автором одного гола в той встрече, по ходу игры подвергался оскорблениям со стороны болельщиков хозяев поля, которые также бросали в него посторонние предметы. Рамос является воспитанником «Севильи». С 2004 по 2005 год он защищал цвета главной команды андалусского клуба, после чего перешёл в «Реал».
В связи с таким поведением фанатов «Севильи» было принято решение запретить доступ болельщиков на два сектора стадиона «Рамон Санчес Писхуан». Клуб обещает подать апелляцию на это решение. В декабре андалусской команде в подобной ситуации после матча с «Малагой» удалось добиться замены аналогичного наказания на денежный штраф.