Де Бьязи: буду самым счастливым человеком в мире, если Албания обыграет Италию

Итальянский главный тренер сборной Албании Джанни де Бьязи в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Италии поделился ожиданиями от игры.
«Я работаю со сборной Албании пять лет — это не маленький срок. Мы вышли на невероятный уровень за это время. Буду самым счастливым человеком в мире, если обыграем сборную Италии. Нужно будет сыграть в свой футбол и оставаться предельно сконцентрированными, чтобы огорчить итальянцев. Нужно внимательно сыграть в обороне и использовать каждый момент, который удастся создать у ворот соперника», — цитирует де Бьязи Football Italia.
Матч Италия – Албания пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо (Италия) 24 марта.