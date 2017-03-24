Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Бразилии на матч квалификации чемпионата мира 2018 года в южноамериканской зоне.
Из-за из-за перебора жёлтых карточек у уругвайцев матч пропустят нападающий Луис Суарес и голкипер Фернандо Муслера.
Уругвай: М. Сильва, Коатес, Годин, Г. Сильва, Санчес, Весино, Аревало Риос, Родригес, Ролан, Кавани.
Бразилия: Алисон, Алвес, Миранда, Маркиньос, Марсело, Ренато Аугусто, Касемиро, Паулиньо, Коутиньо, Фирмино, Неймар.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай — Бразилия. Начало — в 02:00 мск.