Степаненко: Украине будет тяжело, если Модрич и Ракитич будут играть свободно

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Хорватии.
«Нам предоставляют немало информации для изучения соперника и подготовки. Это важно, ведь мы приехали сюда играть в футбол, а не отбиваться или «ставить автобус». Нет, мы хотим хорошо сыграть в футбол, чтобы выйти на новый уровень, добыть результат и порадовать болельщиков. Да, мы также хотим добиться результата, но в первую очередь хочется показать хорошую игру.
Психология — это очень важный аспект в игре, и где-то это может выйти на первый план. Мы не раз обсуждали, что если мы правильно настроимся психологически, то всё получится. Хорватия — очень сильная команда, и если мы будем готовы в данном плане, то всё должно получиться.
Чтобы нейтрализовать Модрича, готовились по-особенному. Хотя тут надо сказать не только про Модрича, но и о Ракитиче. Если дать им свободно играть и принимать мяч, то нам будет очень тяжело. Хотя в данном плане всё зависит не от отдельных футболистов, а от всей команды. Надо командно сыграть сильно», — цитирует Степаненко Sportarena.com.
Матч Хорватия — Украина пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе 24 марта.