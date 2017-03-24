Сборная Ирана с Эззатоллахи и Азмуном обыграла Катар в отборе к ЧМ-2018

Сборная Ирана одержала победу над Катаром в матче 6-го тура группового этап азиатского отбора на ЧМ-2018. Встреча состоялась в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу иранцев.
Единственный и победный гол на 52-й минуте забил нападающий Ирана Мехди Тареми. Отметим, что участие в матче приняли два представителя «Ростова» — полузащитник Саид Эззатоллахи и нападающий Сердар Азмун. Оба футболиста вышли в стартовом составе. Эззатоллахи провёл весь матч, а Азмун был заменён на 84-й минуте.
После этой победы Иран набрал 14 очков и закрепился во главе группы А. Катар (4 очка) занимает последнее, 6-е место в группе.