Агент Турана опроверг интерес со стороны «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» не делал предложения «Барселоне» о трансфере полузащитника Арды Турана. Об этом заявил агент 30-летнего турка Ахмет Булут.
«Нам не поступало никаких предложений. Соответственно, говорить сейчас не о чем. Я не контактировал с „Арсеналом“. Как я и заявлял ранее, мой клиент счастлив в „Барселоне“ и имеет ещё 3 года по контракту», — приводит слова агента ESPN.
Ранее появилась информация, что «канониры» готовы выложить за Турана £ 25 млн. Руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру полузащитника «Барселоны» как возможную замену Месуту Озилу, чей контракт с лондонцами истекает летом 2018 года, а переговоры о новом договоре пока ни к чему не привели.