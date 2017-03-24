Хет-трик Паулиньо принёс Бразилии волевую победу над Уругваем в отборе ЧМ-2018

Сборная Бразилии переиграла Уругвай в матче 13-го тура группового этапа южноамериканского отбора на чемпионат мира 2018 года. Встреча состоялась на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Эдинсон Кавани уже на 9-й минуте реализовал пенальти и вывел Уругвай вперёд. На 19-й минуте Паулиньо счёт сравнял, а в дебюте второго тайма он же вывел бразильцев вперёд. На 74-й минуте Неймар довёл перевес бразильцев до двух мячей. Точку в матче на 92-й минуте поставил Паулиньо, оформивший хет-трик.
Бразилия набрала 30 очков и продолжает уверенно возглавлять таблицу отборочного турнира. Уругвай (23 очка) остался на втором месте.