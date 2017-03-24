Венесуэла упустила победу над Перу в отборочном матче чемпионата мира — 2018

Сборные Венесуэлы и Перу вничью завершили матч 13-го тура группового этапа южноамериканского отбора на ЧМ-2018. Встреча состоялась на стадионе «Монументаль» в Матурине и завершилась со счётом 2:2.
Венесуэла выиграла первый тайм — 2:0, голы на свой счёт записали Микель Вильянуэва (24-я минута) и Ромуло Отеро (40). Однако во втором тайме перуанцы смогли отыграться — у гостей отличились Андре Каррильо (46) и Хосе Паоло Герреро (64).
Сборная Перу набрала 15 очков и осталась на 8-м месте таблицы отборочного турнира. Венесуэла (6 очков) занимает последнее, 10-е место.