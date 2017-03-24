Бензема: с Роналду у меня особенное взаимопонимание

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметил, что без проблем взаимодействует на поле с форвардом команды Криштиану Роналду. Бензема объясняет это и многими годами игры с футболистом сборной Португалии в одной команде.
«С Роналду у меня особенное взаимопонимание, поскольку мы уже восемь лет играем в «Реале». Криштиану всегда правильно выбирает позицию, зная, что получит от меня передачу. Он отлично передвигается и освобождается от соперников. В нынешнем сезоне он забивает немного меньше, но выдаёт больше голевых передач», — цитирует Бензема Marca.
«Реал» провёл в Примере 27 матчей, а сам Роналду принял участие в 22 играх. Футболист стал автором 19 голов и 5 результативных передач.