Симеоне: ожидаю от Гамейро намного большего

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что доволен игрой нападающего Кевина Гамейро. Тем не менее аргентинский специалист добавил, что ждёт от французского футболиста большего.
«Считаю, что Гамейро прогрессирует должным образом. Именно так я это себе и представлял. Однако я ожидаю от Гамейро намного большего. Считаю, что он проявляет себя лучше в командной игре, чем в плане голов. Благодаря ему у нас увеличивается командная скорость, мы лучше контролируем мяч. С Гризманном лучше всех взаимодействует Гамейро. Соперники по меньшей мере знают, что не могут предоставлять свободные зоны дуэту Гризманн-Гамейро», — цитирует Симеоне AS.
По итогам 28 туров Примеры Гамейро принял участие в 26 матчах, отметившись 10 голами и 5 результативными передачами.