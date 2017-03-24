Игрок «Баварии» Дорш: Кроос был первым игроком, у кого я кое-что подсмотрел

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Никлас Дорш отметил, что его всегда восхищала игра бывшего хавбека немецкого гранда Тони Крооса, защищающего ныне цвета мадридского «Реала». Сам Дорш в нынешнем сезоне участия в матчах чемпионата Германии ещё не принимал.
«Кроос был первым игроком, у кого я кое-что подсмотрел. Я имел возможность следить за действиями Крооса на тренировках до его перехода в «Реал». Меня всегда очень впечатляла его способность читать игру, точность передач и спокойствие при получении мяча. Для меня самого каждая тренировка с главной командой «Баварии» очень ценна», — цитирует 19-летнего Дорша интернет-портал Goal.