Шевченко: задача сборной Украины — создать прессинг в комфортной зоне хорватов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2018 со сборной Хорватии.
«Нам удалось сделать определённый микроцикл и проделать нужную работу. На тренировках мы хорошо исследовали игроков, буквально онлайн, наблюдали за их готовностью и физическими качествами. И сейчас я смело могу сказать, что сборная Украины готова к матчу.
Задача команды прежде всего — создать прессинг в комфортной зоне хорватов. Их комфортная зона — это середина поля. И чем больше там будет прессинга, тем лучше для нас.
Результат очень важен для нас, но его можно добиться разными способами. Нам хочется добиться результата с помощью хорошей достойной игры — это главное, о чём я сейчас прошу футболистов», — приводит слова Шевченко Sportarena.
Матч Хорватия — Украина пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе 24 марта.