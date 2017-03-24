Административное здание «Томи» выставлено на торги, аукцион пройдёт 27 апреля

Аукцион по продаже одного из административных зданий «Томи», выставленного на торги из-за задолженности владельца, пройдёт 27 апреля. Возможность погасить долг и сохранить здание остаётся у «Томи» вплоть до начала торгов.
«Торги проводит ООО „Рустендер“. Нежилое строение площадью 1,48 тыс. кв. м. Адрес объекта: город Томск, улица Белинского, 11/1. Собственник – ООО „ФК “Томь». Внесение заявок по лоту – в рабочие дни с 09:00 до 13:00 с даты выхода объявления до 25 апреля 2017 года. Торги начнутся 27 апреля в 12:00", – цитирует представителя регионального управления службы судебных приставов «РИА Томск».
По данным службы, сумма задатка составляет 1 млн рублей, шаг аукциона – 658,25 тыс. рублей. Она уточнила, что начальная цена здания – 65,8 млн рублей.