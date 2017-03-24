Хорватия – Украина: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В пятницу, 24 марта, в Загребе на стадионе «Максимир» состоится матч группового этапа квалификации ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Украины. Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Украина.
Ранее друг с другом команды встречались семь раз. Три раза победу праздновали футболисты сборной Хорватии, три матча завершились вничью, и один раз сильнее оказывались игроки сборной Украины. Последняя встреча между ними состоялась в июне 2009-го и завершилась вничью со счётом 2:2.