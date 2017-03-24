Чачич: Хорватию в матче с Украиной устроит только победа

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Украиной, который состоится 24 марта.
«Каждый игрок сборной Хорватии знает, как должен действовать. В трудных условиях сборная попала на чемпионат Европы во Франции, затем мы хорошо стартовали в отборочном цикле на ЧМ-2018. Мы занимаем первое место в группе. Сделаем всё возможное, чтобы добиться максимальных результатов. В матче против Украины нас устроит только победа», — цитирует Чачича vijesti.rtl.hr.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия — Украина. Начало — в 22:45 мск.