«Тоттенхэму» разрешили использовать «Уэмбли» с полной вместимостью

«Тоттенхэм Хотспур» получил разрешение сыграть 27 матчей в следующем сезоне при полной вместимости на «Уэмбли». В текущем сезоне лондонцы провели на главном стадионе Лондона три матча в рамках Лиги чемпионов.
В следующем сезоне «Тоттенхэм» может сыграть все свои домашние матчи, а для этого клуб должен до 31 марта воспользоваться опцией, сообщает BBC. Отмечается, что совет округа Брент одобрил просьбу команды о снятии ограничения на вместимость «Уэмбли».
Изначально «Тоттенхэму» при аренде «Уэмбли» было разрешено проводить матчи лишь при условии, что вместимость будет ограничена 50 835 зрителями, однако сейчас это ограничение для 27 матчей следующего сезона снято.
Новый стадион на месте «Уайт Харт Лэйн» должен быть сдан к началу сезона-2018/19.