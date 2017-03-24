Газинский: отсутствие Игнашевича и Березуцкого не должно стать большой проблемой

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром, который состоится 24 марта, а также ответил на вопрос, будет ли сборной не хватать защитников Сергея Игнашевича и Василия Березуцкого.
«Рано или поздно мы пришли бы к этому. Те же Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий — лидеры, сыгравшие за сборную и за свой клуб много матчей на высоком уровне за долгие годы. Конечно, их отсутствие — потеря. Но мы должны уважать их решение. Им виднее. Команда не должна зависеть от одного-двух людей. Есть ребята, которые прогрессируют, растут. Думаю, отсутствие даже таких опытных игроков не должно стать для нас большой проблемой.
Кот-д'Ивуар приехал без главного тренера? Нельзя недооценивать соперника. Есть масса примеров того, что это заканчивается плохо. В том же Катаре мы проиграли, то же может случиться и сейчас. Почти все ивуарийцы играют в европейских чемпионатах. Пусть не все они игроки основного состава, но команда обученная. Проходным этот матч не станет, легко нам точно не придётся», — цитирует Газинского «Р-Спорт».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кот-д'Ивуар. Начало — в 19:00 мск.