Диего Коста: обычно начинаю раздражаться по ходу матча

Нападающий сборной Испании Диего Коста прокомментировал слова главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги в его адрес. Футболист лондонского «Челси» известен на поле своей горячностью, и Лопетеги сказал, что Косте необходимо немного умерить свой пыл и иметь самообладание.
«Обычно я начинаю раздражаться по ходу матча. И никогда не выхожу на поле раздражённым. Стараюсь выполнять свои задачи как можно лучше, и в нынешнем сезоне с каждым матчем всё больше держу себя в руках», — приводит слова Косты Marca.