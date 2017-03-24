Миранда: следующим обладателем «Золотого мяча» должен стать Неймар

Защитник сборной Бразилии Жоао Миранда высоко оценивает игру нападающего национальной команды Неймара. После матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (4:1), в котором Неймар отметился голом, Миранда выразил мнение, что форвард достоин стать следующим обладателем «Золотого мяча».
«На сегодняшний день Неймар является лучшим. Думаю, что он должен стать следующим обладателем «Золотого мяча». Что касается матча, то с приходим Тите наша игра изменилась. Я вижу хорошо организованную, тактически зрелую команду, в которой каждый выполняет свою роль на поле. Даже пропустив первыми, мы не опустили рук и сумели выиграть», — цитирует Миранду AS.
После 13 туров Бразилия лидирует в группе, опережая идущий вторым Уругвай на семь очков.
Видео гола Неймара можно посмотреть на YouTube.