Куасси: Галицкий пожелал мне удачи в «Селтике», а я ответил, что могу вернуться

Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси, ранее выступавший за «Краснодар», отметил, что не исключает своего возвращения в Россию. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу (Кот-д’Ивуар), является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года. В январе нынешнего года хавбек заключил контракт с «Селтиком» на четыре года.
«Когда я покидал команду, он пожелал мне удачи в «Селтике» и поблагодарил за время, проведённое в России. Я ответил, что, возможно, когда-нибудь ещё вернусь в «Краснодар». Он замечательный человек. Хочу поблагодарить Галицкого за время, проведённое в его клубе», — цитируют «Известия» Куасси.