Косельни: нельзя винить Венгера за неудачи «Арсенала», игроки тоже виноваты

Защитник «Арсенала» Лоран Косельни поддержал главного тренера Арсена Венгера, которого в последнее время изрядно критикуют. Футболист отметил, что ответственность за результат лежит не только на тренере, но и на игроках.
«Арсен Венгер сделал из меня футболиста. Я его уважаю, и не он один ответственен за результат, а игроки в том числе. Мы находимся в сложной ситуации.
Моё будущее? Я чувствую себя хорошо в «Арсенале». Моей семье комфортно в Лондоне. У меня нет причин уходить. Давайте постараемся закончить сезон как можно выше и тогда посмотрим», — цитирует Косельни Get Football News France.
После 27 туров «Арсенал» занимает в АПЛ 6-е место, находясь в семи очках от пьедестала и в двух пунктах от 5-й строчки, дающей право сыграть в Лиге Европы.