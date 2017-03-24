Денис Суарес: конечно, хотелось бы играть с Иско в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес не поскупился на похвалу в адрес хавбека мадридского «Реала» Иско. Суарес прокомментировал информацию о том, что каталонский клуб заинтересован в услугах футболиста сборной Испании.
«Все думают об Иско одно и то же. Он обладает невероятным талантом, но ещё является футболистом «Реала». Когда закончится срок действия его контракта, можно будет обсудить вопрос его перехода в наш клуб. Конечно, хотелось бы играть с Иско в «Барселоне». Клуб открыт для всех сильных игроков», — приводит слова Суареса Cadena Ser.
Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах Иско и готова предложить ему € 20 млн подъёмных, если он в 2018 году на правах свободного агента перейдёт в каталонский клуб.