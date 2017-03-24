FA осудила поведение английских фанатов, спевших оскорбительную песню в Германии

Председатель Ассоциации футбола Англии Грег Кларк раскритиковал британских фанатов, которые устроили оскорбительные песнопения во время товарищеского матча между Германией и Англией (1:0). Сначала английские болельщики принялись свистеть во время исполнения немецкого гимна, а во время матча распевали песню Второй мировой войны о Королевских ВВС, сбивающих немецкие самолёты.
«Ассоциация футбола Англии всегда призывает болельщиков проявлять уважение и не повторять песни, которые могут рассматриваться как оскорбительные для других. Люди, которые ведут себя таким образом, не представляют подавляющее большинство английских болельщиков. Мы работаем с болельщиками, с фанатскими организациями, чтобы вместе решить эту проблему. Каждый участник отвечает за своё поведение.
К сожалению, некоторые болельщики чересчур остроумны, и им не хватает воображения, что отражается в песнях, которые мы слышим. Фанатское движение состоит из людей разных возрастов, которые приложили немало усилий, чтобы улучшить наше положение за границей. Они озабочены этими песнями. Мы не хотим ухудшения ситуации или запятнать репутацию из-за действий меньшинства», — цитирует Кларка ВВС.