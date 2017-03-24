«Метрострой»: «Крестовский» достроен, далёкое будущее арены нас не коснётся

Стадион «Крестовский» достроен, и задача компании «Метрострой» выполнена. Об этом сообщили в пресс-службе подрядчика стадиона в Санкт-Петербурге.
Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов в интервью «Фонтанке» рассказал, что после Кубка конфедераций стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге будет поставлен на доработку и «Зенит» в этой связи вернётся на «Петровский».
«Наверное, это должен комментировать клуб. Что касается нашей работы, то стадион достроен, сдан в эксплуатацию. У нас скоро заканчивается контракт, поэтому всё, что связано с далеким будущим, «Метростроя» уже не коснёся. Мы свою задачу выполнили. Стадион сейчас активно готовится к Кубку конфедераций. Поле в порядке, крыша тоже, так что речь вряд ли идёт о строительно-монтажных доработках», — сообщили в пресс-службе «Метростроя».