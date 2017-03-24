УЕФА дисквалифицировал Алли на три матча за удаление в матче с «Гентом»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли пропустит три еврокубковых матча сезона-2017/18, если команда туда попадёт. Футболист был дисквалифицирован УЕФА на три игры за удаление в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Гентом» (2:2). Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Красную карточку Алли получил на 39-й минуте матча. «Шпоры» дважды по ходу игры вели в счёте, но не удержали победу.
В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» занимает 2-е место и претендует на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.