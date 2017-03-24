Экс-тренер «Челси»: на месте Клоппа я бы купил Харта в «Ливерпуль»

Бывший тренер «Челси» Рэй Уилкинс считает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп должен приобрести вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта. Нынешний сезон голкипер сборной Англии проводит в аренде в «Торино», а летом вернётся в «МС», где на 29-летнего футболиста не рассчитывают.
«Если бы я был на месте Клоппа, я бы приобрёл Харта. Его сейв в матче против Германии после удара Зане был великолепным. Он великолепный вратарь, и я хотел бы видеть его в Премьер-лиге.
Если в «Ливерпуле» решат купить Харта, то Миньолее, скорее всего, уйдёт. Он видит себя вратарём номер один, а вот Кариус в таком случае может остаться», — цитирует Уидкинса Sky Sports.
Контракт Джо Харта с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года. Оценивается футболист в £ 12,7 млн.