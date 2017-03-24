Президент «Барселоны» Бартомеу встретился с Почеттино

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу на днях встретился с главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Для некоторых СМИ это стало основанием для предположений, что руководство каталонского клуба хочет видеть у руля команды этого специалиста. Ранее Почеттино также упоминался в числе тех тренеров, которые потенциально могут возглавить «Барселону».
Действующий главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона.